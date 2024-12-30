Рік завершується для багатьох лідерів тотальними провалами та дипломатичними скандалами.

2024 рік став роком великих потрясінь та втрат для багатьох політичних лідерів і цілих країн. Politico Playbook опублікував рейтинг найбільших невдах року, що йде.

Володимир Путін: невдачі вдома та за кордоном

Президент Росії Володимир Путін так і не виконав свою обіцянку завершити війну в Україні швидким успіхом. У 2024 році Україна не лише утримувала свої позиції, а й здійснила контрнаступ, який сягнув Курської області.

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Крім військових провалів, Путін зіткнувся з економічними проблемами: висока інфляція, дефіцит робочої сили та падіння режиму Асада в Сирії, що позбавило Москву доступу до Африки. Рік завершився дипломатичним скандалом — Росія змушена була вибачатися за збитий азербайджанський літак, хоча провину офіційно не визнала.

Макрон і Шольц: крах франко-німецького тандему

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц, попри всі розбіжності, завершили рік у політичних кризах. Макрон пережив одну невдачу за іншою: провал його партії на виборах до Європарламенту, зростання популярності крайніх лівих і правих партій у Франції, а також розпад двох урядів за рік.

Шольц зіткнувся з аналогічними труднощами: розпад правлячої коаліції змусив його оголосити дострокові вибори, що остаточно похитнуло його позиції. Усі ці події підірвали франко-німецький альянс, який завжди вважався двигуном інтеграції ЄС.

Віктор Орбан: кінець епохи?

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, найближчий союзник Путіна в Європі, переживає складні часи. Економічна криза та зростання популярності лідера опозиції Петера Мадьяра, який готується кинути виклик Орбану на виборах 2026 року, поставили під сумнів його довготривале правління.

Башар Асад: ганебна втеча

Колишній президент Сирії Башар Асад завершив рік у Москві, втративши контроль над країною, яку тепер розділили його супротивники. До цього додалися сімейні труднощі. ЗМІ повідомили, що дружина Асма вимагає розлучення. Кремль спростовував ці чутки.

Люди року за версією українців

Як повідомляв УНІАН, другий рік поспіль президент України Володимир Зеленський очолює рейтинг "Політик року". Як передає кореспондент УНІАН, такі дані загальнонаціонального дослідження "Серйозні та веселі підсумки 2021 року", проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Друге місце в номінації "Політик року" ділять екс-президент Петро Порошенко (8,1%) та екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (8%).

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