Шольц висловив упевненість, що незабаром буде прийнято рішення про нову військову допомогу США Україні.

Канцлер Олаф Шольц відправився до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом. Найважливішим питанням, ймовірно, стане підтримка України після того, як Сенат США заблокував пакет допомоги на суму 60 мільярдів доларів.

Як пише N-TV, Шольц висловив упевненість, що незабаром буде прийнято рішення про нову військову допомогу США Україні. Канцлер сказав, що він "дуже радий" тому, що тепер з'явився хороший знак того, що американський Сенат може незабаром прийняти рішення щодо пакету.

"Я не хочу гадати, скільки часу це займе і чи будуть потрібні ще кілька спроб. Але було б добре, якби це сталося дуже скоро", - сказав Шольц

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Канцлер додав, що Європа робить великий внесок у підтримку України.

"Німеччина, безумовно, робить великий внесок. Але без вкладу Сполучених Штатів Америки ситуація для України була б дуже і дуже складною", - попередив Шольц, додавши, що потрібно дати зрозуміти Путіну, що він "не може розраховувати на нашу підтримку ослаблення України".

Допомога Україні від США - що відомо

8 лютого, Сенат Штатів проголосував за розгляд угоди на 95 мільярдів для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер Сенат повинен ще раз проголосувати за законопроект. Для його схвалення потрібно не менше 60 голосів.

Республіканці в Конгресі, діючи за вказівкою Дональда Трампа, блокують військову допомогу Києву, ставлячи під загрозу долю цілої країни. На тлі цього, спікер Пентагону Патрік Райдер на прес-конференції заявив, що США продовжать постачати озброєння для ППО. Він заявив, що для цього є певні механізми.

Водночас Україна розглядає резервний план на випадок, якщо допомога США залишиться заблокованою. Як повідомляє Bloomberg, цей план може включати розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення витрат.

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