Податки в Україні можуть зрости, дізналися журналісти.

Україна розглядає резервний план на випадок, якщо допомога США залишиться заблокованою.

Про це повідомляє Bloomberg. За відомостями агентства, у цей план може входити розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат. Ці заходи необхідні для того, щоб гарантувати МВФ, що Україна може обслуговувати свої борги, якщо союзники не нададуть допомогу, що є умовою для її кредитної програми на суму 15,6 мільярда доларів.

"Хоча Україна виконує свої зобов’язання, міністерство фінансів і центральний банк вважають, що існує ризик того, що рада директорів МВФ не схвалить наступну виплату кредиту без фіскального плану, якщо кошти США все ще будуть заблоковані. За програмою МВФ Київ цього року заплановано має отримати $5,3 млрд", - йдеться у статті.

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У центрі уваги допомога США Україні - сьогодні це варто прочитати

Вчора, 8 лютого, Сенат Штатів проголосував за розгляд угоди на 95 мільярдів для допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер Сенат має ще раз проголосувати за законопроект. Для його схвалення потрібно щонайменше 60 голосів.

Республіканці в Конгресі, діючи за вказівкою Дональда Трампа, блокують військову допомогу Києву, ставлячи під загрозу долю цілої країни. На тлі цього, спікер Пентагону Патрік Райдер на прес-конференції заявив, що США продовжать постачати озброєння для ППО. Він заявив, що для цього є певні механізми.

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