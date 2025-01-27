Громадяни Грузії зі звичайними паспортами продовжуватимуть користуватися безвізовим режимом, запевнили в Раді ЄС.

Рада Європейського Союзу 27 січня вирішила призупинити дію частини угоди між ЄС і Грузією про спрощення візового режиму для офіційних осіб і дипломатів, повідомляє сайт Ради ЄС.

"Фундаментальні права та демократичні цінності є основними принципами інтеграції в ЄС. Посадовці, які представляють країну, яка зневажає ці цінності, не повинні вигравати від легшого доступу до ЄС", - йдеться у пресрелізі.

Таке рішення є реакцією на ухвалений 2024 року у Грузії "Закон про прозорість іноземного впливу" та пакет законів про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", наголошують у Раді ЄС.

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"ЄС вважає, що це законодавство підриває фундаментальні права грузинського народу, включаючи свободу асоціації та вираження поглядів, право на приватне життя, право брати участь у громадських справах, а також посилює стигматизацію та дискримінацію", - зазначається у повідомленні.

Також вказується, що таке рішення "є відповіддю на жорстокі репресії з боку грузинської влади проти мирних протестувальників, політиків і незалежних ЗМІ, які почалися після того, як 28 листопада 2024 року уряд оголосив, що більше не розпочне переговори з ЄС до 2028 року".

У Раді ЄС додали, що громадяни Грузії, які є власниками звичайних паспортів, продовжуватимуть користуватися перевагами безвізового режиму під час поїздок до ЄС на короткий термін.

Політика грузинської влади щодо ЄС: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у листопаді 2024 року Грузія "заморозила" переговори щодо вступу до ЄС до 2028-го. Прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе тоді також заявив, що до кінця 2028 року Тбілісі відмовляється від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Грузії люди вийшли на вулиці проти дій правлячої партії "Грузинська мрія". Такі протести відбувалися упродовж кількох тижнів, проте проти мітингувальників влада застосовувала силу.

Згодом прем'єр Грузії заявляв, що процес євроінтеграції країни триває, мовляв, він готовий підписати угоду про початок переговорів про вступ до Євросоюзу "хоч сьогодні", якщо надійде така пропозиція.

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