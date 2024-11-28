За словами Іраклія Кобахідзе, "неприйнятно розглядати інтеграцію до ЄС як милостиню".

Грузія не буде вести переговори щодо вступу до Європейського Союзу до кінця 2028 року. Про це заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе, повідомляє "Ехо Кавказу".

За його словами, також до кінця 2028 року Тбілісі відмовляється від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

"Абсолютно неприйнятно розглядати інтеграцію до Європейського Союзу як милостиню, яку Європейський Союз має нам подати. Ми бачимо, що європейські політики та бюрократи використовують виділені гранти та кредити як шантаж проти Грузії", - сказав політик.

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Він підкреслив, що кінець 2028 року - це той час, коли Грузія буде готова, насамперед економічно, розпочати переговори щодо вступу до Європейського Союзу до 2030 року.

"Після заяви Кобахідзе президент Грузії Саломе Зурабішвілі проводить екстрені консультації з дипломатичним корпусом, а в соцмережах анонсували стихійні мітинги у Тбілісі", - пише видання.

Вступ Грузії до ЄС - останні новини

У жовтні Саміт Євроради оголосив про фактичне припинення вступу Грузії до ЄС. Зокрема, в документі Тбілісі закликали провести демократичні, всеосяжні і стійкі реформи відповідно до основних принципів європейської інтеграції.

Раніше УНІАН повідомляв, що Раніше повідомлялося, що Грузія не зможе стати членом ЄС, якщо там встановиться однопартійна система без політичної опозиції.

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