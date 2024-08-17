На одному із Гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування "шахедів".

Країна-агресор Росія використовує потужності ВПК Білорусі для війни проти України. Зокрема, білоруси допомагають загарбниками" модернізовувати" іранські безпілотники.

Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС)з посиланням на місцевих мешканців, на одному із Гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування "шахедів" у чорний колір для маскування під час нічних запусків.

"Йдеться про імпортовані з Ірану Shahed 136. Їх фарбування відбувається в Білорусі, аби не перевантажувати виробництво Єлабузі, де росіяни збирають "шахеди" за іранською технологією", - зазначили у Спротиві.

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Війна в Україні - роль Білорусі

Білоруський режим став співучасником війни Росії проти України, заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Нещодавно УНІАН повідомляв, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав передати частину військової техніки з бойових підрозділів країни збройним силам Російської Федерації.

Політолог Вадим Денисенко заявив, що команду Лукашенку на вступ керованої ним країни у війну проти України даватиме не Російська Федерація.

"Дозвіл на перекидання чи не перекидання військ дасть не Мінськ, а Пекін. Ще раз наголошу: головну роль у позиції Лукашенка щодо дозволу чи не дозволу на повторне вторгнення через Україну для РФ зараз відіграє Китай. Поки нічого не говорить про те, що Китай дає добро", - резюмував політолог.

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