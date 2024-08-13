Це пов'язано з терміновим проханням російської сторони у зв'язку з втратами та нестачею техніки.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав передати частину військової техніки з бойових підрозділів країни збройним силам Російської Федерації. Про це повідомляє "БелНовости" з посиланням на джерело в Міністерстві оборони республіки.

За його даними, це пов'язано з терміновим проханням російської сторони у зв'язку з втратами та нестачею техніки - як у Курській області РФ, так і на інших напрямках.

Видання нагадує, що це не перший випадок, коли Лукашенко передає російській стороні техніку та боєприпаси. Так, 2022-го року, коли російське СВО зіткнулося в Україні із серйозними проблемами, особливо у питанні високих втрат, Росія звернулася до Білорусі з проханням про використання її арсеналів.

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Протягом 2022 року, за розпорядженням Олександра Лукашенка, російській армії було надано, зокрема, танки Т-72А, боєприпаси, артилерійська зброя, автомобільна та вантажна техніка.

"Але, важливо наголосити на тому, що якщо в 2022-му Білорусь передавала боєприпаси і техніку зі складів, то зараз йдеться про передачу зі складу бойових підрозділів. Це може говорити про те, що склади та арсенали Білорусі були спустошені 2022-го і зараз Олександр Лукашенко може відповісти на запит Москви лише технікою зі складу діючих підрозділів", - пише видання.

Співпраця Білорусі з РФ - останні новини

Днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українські війська просунулися на 35 км в Курській області РФ. За його словами, ЗСУ окопуються на зайнятих рубежах.

Як сказав Лукашенко, за цих обставин Росії складно буде вести з Україною "мирні перемовини".

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