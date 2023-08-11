Радники з ПВК "Вагнера" виконуватимуть роль інструкторів під час "рутинного циклу підготовки білоруських військових".

Білоруська армія збирається провести навчання на північному заході країни в районі Гродно, поруч із кордонами Польщі і Литви. У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що навчання нібито спрямовані на те, щоб врахувати уроки, витягнуті російськими військовими в Україні.

Як повідомляє британська розвідка, існує реальна можливість того, що до білоруських військ приєднаються радники ПВК "Вагнера", які виконуватимуть роль інструкторів.

"Ці конкретні навчання, швидше за все, є частиною рутинного циклу підготовки білоруських військових. Базовий гарнізон 6-ї окремої гвардійської механізованої бригади знаходиться в Гродно, і малоймовірно, що з'єднання в даний час розгорнуто з силами забезпечення, необхідними для приведення його в боєготовність", - відзначають в розвідці Британії.

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Однак, додають в британській розвідці, Росія майже напевно прагне просувати білоруські сили як такі, що виступають проти НАТО.

ПВК "Вагнер" в Білорусі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, і без того напружена ситуація на кордоні Білорусі та Польщі почала загострюватися після прибуття на підконтрольну Лукашенкові територію найманців ПВК "Вагнер" з Росії.

Зокрема, "вагнерівці" імітують прибуття на кордон з Польщею, намагаючись розтягнути польські війська. А нещодавно польська влада заявила, що найманці ПВК "Вагнер" намагалася проникнути на територію країни з Білорусі.

Тим часом, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава додатково перекине до кордону з Білоруссю до 10 тисяч військовослужбовців для підтримки сил Прикордонної служби.

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