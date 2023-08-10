Маневри взовж кордону здійснювали біля 250 бойовиків ПВК "Вагнер".

Найманці ПВК "Вагнер", які зараз перебувають на території Білорусі, імітують прибуття на кордон із Польщею. Так вони намагаються розтягнути польські війська.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що "вагнерівці" імітували прибуття до району автодорожнього пункту пропуску Піщатка у Берестейській області Білорусі.

"Близько 250 бойовиків здійснювали маневри вздовж кордону аби розтягнути польські війська. Про це повідомляє місцеве підпілля. Такі дії росіян свідчать про психологічну операцію з метою нагнітання ситуації", – наголосили в ЦНС.

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Ситуація на кордоні Польщі і Білорусі

Після того, як до Білорусі почали масово прибувати найманці російської ПВК "Вагнер", і без того неспокійна ситуація на польсько-білоруському кордоні почала загострюватися. Через побоювання провокацій Польща почала перекидання військ до кордону. Зокрема, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомляв, що країна додатково перекине на кордон з Білоруссю до 10 тисяч військових.

Крім того, нещодавно білоруські вертольоти опинилися в небі над Польщею. Два вертольоти перетнули кордон в районі Біловежі 1 серпня. Борти летіли на дуже низькій висоті, через що їх виявили не одразу.

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