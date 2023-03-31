Перші масштабні ротації російських військ у Білорусі спостерігалися ще з жовтня 2022 року, але Лукашенко публічно це замовчував.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що дозволив російському диктатору Володимиру Путіну проводити масштабні ротації військ РФ на білоруській території ще з осені 2022 року.

Про це політик "проговорився" під час свого щорічного послання до білорусів й парламенту, коментуючи присутність російських солдатів у Білорусі.

"З осені минулого року на білоруських полігонах на ротаційній основі розміщуються Збройні сили російської армії", - заявив він.

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Лукашенко уточнив, що солдати РФ займаються в Білорусі бойовою підготовкою і нібито готові разом з білоруською армією захищати "спільний" з Росією оборонний простір.

При цьому громадян Білорусі Лукашенко закликав "не паритися" з цього приводу.

"І не треба паритися, що тут Росія щось захопила. Всі ці російські підрозділи навчають п'ятсот білоруських офіцерів. Проводиться бойове злагодження, підготовка. Де треба - озброюються, матеріально забезпечуються. Під нашим командуванням", - видав глава Білорусі.

Ротації військ РФ у Білорусі

Нагадаємо, що перші масштабні ротації російських військ у Білорусі спостерігалися ще з жовтня 2022 року в період розгортання так званого регіонального угруповання військ.

На початку 2023 року на білоруських полігонах відбулися дві великі ротації солдатів Збройних сил РФ: з 5 по 14 січня й з 24 лютого по 4 березня в рамках завершення підготовки та бойового злагодження підрозділів. Після цього окупантів ешелонами перекинули на війну в Україні, а їм на заміну прибули нові підрозділи російських солдатів.

Буквально 7 березня в Білорусі моніторингова група Беларускі Гаюн зафіксувала чергове перекидання ешелонів техніки РФ в рамках нової ротації.

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