Його вважають неформальним куратором захоплення українського міста.

В Білорусь приїжджав російський генерал-лейтенант армії РФ Андрій Рузинський, який командував окупацією міста Балаклія Харківської області. Його бачили у Зябрівці.

Як повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн", Рузинський, якого вважають командувачем окупації української Балаклії, прибув у Зябрівку кілька днів тому.

Генерал нібито прибув на місце дислокації контингенту ЗС РФ. Мета його візиту наразі невідома. Раніше ж, ще у 2015 році, він під позивним Нєфьодов командував мотострілецькою бригадою на окупованих територіях Луганської області України. З іншого боку, за даними ГУР, так званий Нефьодов причетний і до розстрілу вірменської родини в Гюмрі.

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Звільнення Балаклії

Війська РФ захопили Балаклію на початку березня. Міський голова Іван Столбовий, за інформацією голови Харківської ОВА, пішов на співпрацю з РФ, а потім покинув місто — виїхав до Росії.

Однак 8 вересня українські воїни звільнили місто. Президент підтвердив, що Балаклія - наша. Вона стала першим містом, із якого почався великий контрнаступ Сил оборони України на Харківщині. Місто було в окупації понад 6 місяців.

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