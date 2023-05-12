Його скоїв водій великовантажного автомобіля із застосуванням вибухівки.

Міністерство оборони Білорусі заявило про напад на прикордонників. Його здійснив нібито водій великовантажного автомобіля.

Як повідомляє прес-служба Міноборони країни, інцидент стався вчора ввечері на ділянці автодороги М-5. Водій великовантажного автомобіля нібито здійснив спробу нападу із застосуванням вибухового пристрою на групу військовослужбовців, які беруть участь у посиленні ділянок кордону.

"Після нападу водій спробував втекти. Діями, здійсненими військовослужбовцями, автомобіль було блоковано, а 51-річного водія затримано та передано співробітникам правоохоронних органів. Ніхто із військовослужбовців не постраждав. У діях водія вбачаються ознаки екстремізму", - йдеться у повідомленні.

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Тролінг білоруських прикордонників

Інколи у ЗМІ з'являються повідомлення про загрозу повторного вторгнення в Україну з боку Білорусі. Хоч спецслужби цю інформацію не підтверджують, українські прикордонники лагідно нагадують білоруським колегам, що їх чекає на чужій землі. Раніше воїни ДПСУ показували білорусам загрозливі і непристойні жести, а також нібито вкрали один зі знаків.

Потім державний телеканал Білорусі навіть зняв сюжет про роботу вразливих прикордонників на кордоні з Житомирською областю, які поскаржилися, що українські колеги повісили в лісі манекен у формі солдата РФ і назвали його Валєра. Згодом співробітники Держприкордонслужби України потролили білоруських колег сигналом повітряної тривоги.

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