На залякування поскаржилися білоруські прикордонники, які працюють на кордоні з Житомирською та Рівненською областями.

Прикордонники Білорусі знову поскаржилися на українських колег. Представники Державної прикордонної служби України кошмарять вразливих білоруських вартових кордону сигналом повітряної тривоги.

"Такі заходи спрямовані на те, щоб ще не визначилися сусіди, на чиєму вони боке, все ж зрозуміли, що, якщо сигнал тривоги лунає кілька разів вдень і вночі, то це страшно", - йдеться в коментарі до оприлюдненого відео.

Зазначається, що сигнал повітряної тривоги тепер вмикають на ділянках кордону з Білоруссю у Житомирській та Рівненській областях.

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Скарги прикордонників Білорусі на українських колег - що відомо

Прикордонники Білорусі вже неодноразово скаржилися на українських Вартових кордону, які вивішували Білоруський біло-червоно-білий прапор і включали гімн України. Крім того, представники ДПСУ показували білорусам загрозливі і непристойні жести, а також нібито вкрали один із знаків.

У свою чергу держтелеканал Білорусі навіть зняв сюжет про роботу вразливих прикордонників на кордоні з Житомирською областю, які поскаржилися, що українські колеги повісили в лісі манекен у формі солдата РФ і назвали його Валера.

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