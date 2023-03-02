Росія та Китай знову заблокували комюніке G20, у якому містилося про засудження війни проти України.

Більшість країн-членів "Великої двадцятки" (G20) рішуче засудили війну в Україні, і лише Росія та Китай не погодилися з цим.

Про це заявив чинний президент Індії після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів G20 у Нью-Делі сьогодні, 2 березня, пише Reuters.

"Резюме голови та підсумковий документ" головуючої наразі в G20 Індії після зустрічі здебільшого містив формулювання, використані в подібній заяві, оприлюдненій після зустрічі фінансових лідерів країн "Великої двадцятки" минулого тижня. На тому зібранні також Росія та Китай не погодилися із заявами про засудження війни.

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Зустрічі предсравників країн G20 в Індії

Як повідомляв УНІАН, напередодні індійський дипломат Вінай Кватра заявив, що основною темою зустрічі голів МЗС країн G20 сьогодні стане розв'язана Росією війна проти України. Основну увагу планувалося приділити питанням, що стосуються впливу російсько-українського "конфлікту" на економічні проблеми, зокрема - продовольчу та енергетичну безпеки.

Тижнем раніше відбулася зустріч головних фінансистів країн, що входять до "Великої двадцятки". Утім, їхня зустріч завершилася без спільної заяви через те, що Росія і Китай не погоджувалися з формулюваннями щодо війни в Україні, яке передбачало пряме засудження РФ за вторгнення у суверенну країну. Окрім цього, Індія виступила проти вживання слова "війна" у комюніке. ця позиція була підтримана Росією.

Раніше видання Reuters із посиланням на шістьох високопоставлених індійських чиновників повідомило, що Індія не хоче, щоб на G20 обговорювалися додаткові санкції щодо Росії.

Нагадаємо, учасниками G20 є такі держави, як Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Південна Корея, Мексика, Німеччина, Росія, Південно-Африканська Республіка, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія, а також Європейський союз. Цього року Індія є головуючою в G20. У 2022 році головуючою була Індонезія, а в 2024 році це право перейде до Бразилії.

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