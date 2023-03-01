Індія продовжує називати війну "конфліктом" і має намір обговорити питання впливу вторгнення РФ в Україну на економічні проблеми.

Війна, розв'язана Росією проти України, стане важливою частиною обговорень на зустрічі міністрів закордонних справ G20 у четвер, 2 березня.

Як пише Reuters, про це напередодні саміту заявив високопоставлений індійський дипломат Вінай Кватра.

"Враховуючи характер і розвиток ситуації в російсько-українському конфлікті, це буде важливий пункт для обговорення. ... Питанням, що стосуються продовольчої, енергетичної безпеки, ... впливу конфлікту на ці економічні проблеми, з якими ми стикаємося, ... [приділять] належну увагу", – сказав Кватра.

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Індійський дипломат також повідомив, що серед обговорюваних питань будуть криптовалюта і тероризм.

Представники 40 делегацій (серед них-міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган), вже почали прибувати в Нью-Делі. Обговорення відбудуться в четвер, сьогодні – вітальна вечеря.

Зустрічі Великої двадцятки (G20) в Індії - що відомо

Кількома днями раніше в Індії відбулася зустріч фінансових лідерів країн G20. Напередодні стало відомо, що Індія, яка приймає саміт, відмовилася обговорювати санкції проти Росії, щоб уникнути дебатів і конфлікту під час зустрічі.

Зустріч "Групи двадцяти" завершилася без спільної заяви. США наполягали, щоб у спільній заяві було пряме засудження Москви за ведення війни проти України, але Росія і Китай виступили проти.

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