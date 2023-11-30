Тіло одного військового знайшли в декількох кілометрах від острова Якусіма, доля інших невідома.

Біля берегів Японії розбився конвертоплан V-22 Osprey армії США. На момент аварії на борту перебували вісім осіб.

Про це повідомляє Reuters. Відомо, що конвертоплан впав у море на заході Японії. Берегова охорона знайшла його уламки приблизно в 3 км від острова Якусіма.

Також там виявили тіло одного з членів екіпажу. Доля інших військових, що знаходилися на борту конвертоплана, на даний момент невідома.

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Аварія V-22 Osprey сталася близько 15:00 за місцевим часом. За словами свідків, борт наближався до аеродрому для екстреної посадки. Тоді у нього загорівся лівий двигун.

Це вже не перший інцидент з конвертопланами V-22 Osprey. Японія, яка також їх використовує, поки не має наміру забороняти польоти. Однак там звернулися до американських військових з проханням розслідувати катастрофу.

Аварії з V-22 Osprey

У серпні 2023 року в Австралії розбився конвертоплан Osprey з морськими піхотинцями на борту. Тоді в результаті аварії загинули троє людей. Повідомлялося, що ще п'ятеро військових перебували у важкому стані. Всього на борту було 23 людини.

Польоти морпіхів проходили в рамках навчань Predator's Run. Було розпочато розслідування причин катастрофи.

У 2016 році літак V-22 Osprey здійснив аварійну посадку в океані біля південного японського острова Окінава. Через цей інцидент американські військові тимчасово припиняли експлуатацію цих конвертопланів.

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