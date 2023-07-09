Загиблими оголосили всіх шістьох осіб, що перебували на борту корпоративного літака.

У Сполучених Штатах розбився невеликий корпоративний літак Cessna C550 із людьми на борту. Усі шість осіб, що перебували в літаку, загинули.

Як пише Reuters, авіакатастрофа сталася вранці в суботу, 8 липня. Літак впав та згорів у полі поблизу аеропорту Френч-Веллі, приблизно за 85 миль (136,79 км) на південь від Лос-Анджелеса. Подробиці про пасажирів борту невідомі.

Дані веб-сайту відстеження польотів FlightAware свідчать, що лише один бізнес-джет летів із Лас-Вегаса до Френч-Веллі. Він здійснив один круг біля поля перед тим, як почав знижуватися.

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Офіс шерифа в окрузі Ріверсайд, де розташований аеропорт Френч-Веллі, повідомив, що офіційні особи, які реагували на катастрофу, виявили літак, повністю охоплений вогнем, у полі. Усі що пасажирів були оголошені загиблими на місці події. Аварію розслідуватиме Національна рада з безпеки на транспорті.

Авіакатастрофи: інші інциденти

У травні у Швейцарії розбився літак з пасажирами на борту. Катастрофа сталася в районі Ле-Пон-де-Мартель, в горах Невшатель. Борт упав у важкодоступному місці, що значно ускладнило роботу рятувальників.

На початку червня у США розбився цивільний літак, який до цього намагалися перехопити винищувачі. Пілоти F-16 намагалися звʼязатися з льотчиком, проте він на заклики не реагував. Аби привернути його увагу, навіть застосовувалися сигнальні ракети.

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