Пілоту винищувача вдалося вчасно катапультуватися, його життю нічого не загрожує

Винищувач F-18 Повітряно-космічної армії Іспанії розбився 20 травня близько опівдня на авіабазі в Сарагосі. Інцидент трапився під час показово-тренувального польоту.

Про це пише El Pais. Пілот літака зміг вчасно катапультуватися, врятувавши своє життя. Його з травмами та пораненнями ніг доставили до лікарні в Сарагосі, його життю нічого не загрожує.

Як повідомили в Цивільній гвардії, у винищувача під час польоту виникла "деяка проблема" і він впав на землю. Інцидент трапився на території авіабази, без шкоди для населення.

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Зазначається, що це вже не перша аварія з F-18 ВПС Іспанії. Перший інцидент з цими літаками вартістю близько 60 мільйонів євро стався в 1988 році, через два роки після їх прем'єри, також у Сарагосі. У 2000 році два літаки F-18, які базувалися в Сарагосі, розбилися в повітрі. А в 2017 році F-18, що базувався в Торрехон-де-Ардос (Мадрид), розбився під час зльоту з авіабази, пілот загинув.

Інші інциденти з літаками

Як повідомляв УНІАН, на початку травня в Південній Кореї під час навчань розбився винищувач F-16 Повітряних сил США. Внаслідок інциденту ніхто з цивільних не постраждав.

У червні минулого року Командування Повітряних сил ВМС США прийняло рішення про зупинку польотів, щоб оцінити ситуацію в сфері безпеки після низки катастроф.

Тоді внаслідок катастрофи військового конвертоплана в Каліфорнії загинули п'ятеро морських піхотинців США. А новітній винищувач F-35C ВМС США впав у Південно-Китайське море при спробі сісти на палубу авіаносця. Окрім цього, в Румунії розбився бойовий літак і пропав вертоліт, який відправився його шукати.

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