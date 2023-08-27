На борту під час аварії перебували 23 людини.

В Австралії розбився американський військовий літак Osprey з морськими піхотинцями на борту.

Корпус морської піхоти та влада країни повідомили, що троє морпіхів загинули, п’ятеро перебувають у важкому стані. Osprey розбився під час військових навчань.

Відомо, що на борту перебувало 23 людини. Авіакатастрофа сталася у віддаленому районі острова Мелвілл на Північній території Австралії близько 9:30 ранку. П'ятьох важкопоранених морських піхотинців доставили в королівський госпіталь Дарвіна.

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Морські піхотинці літали в межах навчань Predator's Run. Причина аварії невідома, розпочато слідство.

Як пише Reuters, прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе назвав аварію "трагічною", а диспетчер Північної території Метью Холламбі назвав це "значним інцидентом". У заяві він зазначив, що будуть задіяні всі необхідні ресурси.

Головний міністр Північної території Наташа Файлс заявила в неділю, що літак впав у віддаленому районі, і ніхто з цивільних не постраждав. За її словами, наразі триває екстрене реагування, щоб сортувати жертв аварії та транспортувати їх до лікарні.

"Австралія та США працюють разом, щоб відреагувати на цей інцидент", - сказала вона.

Американський Osprey - що відомо про цей літак

Osprey - це американський конвертоплан, що поєднує окремі можливості літака і вертольота. Його розробляли понад 30 років фахівці Boeing та Bell.

Цей конвертоплан, який перебуває на озброєнні Корпусу морської піхоти США та ВМС США, оснащений двома двигунами Allison T406. З метою зменшення маси конструкції, близько 70 % (5700 кг) апарата зроблено з композитних матеріалів на основі вугле- і склопластиків з епоксидними сполучними матеріалами, що робить його на чверть легшим від металевого аналога.

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