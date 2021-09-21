Батько 18-річного Тимура Бекмансурова, який 20 вересня відкрив стрілянину по студентах у Пермському державному університеті, був найманцем на Донбасі.
Про це повідомив сусід Бекмансурових російському виданню Znak, попросивши не розголошувати його ім'я.
"Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з Чеченської війни найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, зокрема, на Донбасі", - зазначив чоловік.
Також він розповів, що Тимур з дитинства був знайомий зі зброєю.
"Кілька батьківських стволів у цій квартирі досі зберігаються, Тимур на них і вчився стріляти", - зазначив чоловік.
За його словами, 38 тисяч рублів на рушницю, з якої Бекмансуров розстріляв учнів, дали йому влітку власні батьки.
"Вони з однокласником Володею їздили влітку всі разом на полігон пристрілювати його", - додав співрозмовник.
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Стрілянина e Пермському університеті: що відомо
Вранці 20 вересня в Росії у Пермському lержавному університеті сталася стрілянина.
В результаті стрілянини шестеро осіб загинули, ще 29 постраждали.
18-річного Тимура Бекмансурова знешкодив молодший лейтенант Калінін. При затриманні він стріляв у нього вісім разів.
При собі у нападника знайшли рушницю Huglu Atrox Pump, патронташ, 100 патронів і сумку з документами.
Стрілок тривалий час планував напад, збирав гроші на рушницю і ретельно готувався.