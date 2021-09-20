24 постраждалим надається медична допомога, з них 19 - з вогнепальними пораненнями.

У Росії уточнили кількість загиблих і поранених внаслідок нападу 18-річного Тимура Бекмансурова на Пермський державний університет.

За даними Федерального центру медицини катастроф, в результаті події загинули 6 людей, повідомляє прес-служба МОЗ РФ.

Крім того, 24 постраждалим надається медична допомога, з них 19 - з вогнепальними пораненнями.

Вдень на місці працювали 25 медичних бригад.

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Стрілянина в Пермському університеті: подробиці

Вранці 20 вересня в Росії озброєний чоловік у військовій формі напав на людей в Пермському державному університеті. Він почав стрілянину в кампусі, після чого зайшов у восьмий корпус навчального закладу і загалом зробив щонайменше 30 пострілів, як припускається, з гладкоствольної рушниці Huglu 12 калібру, легально купленої у травні.

Спочатку повідомлялося, що загинули п'ятеро людей, а потім надходила інформація про вісьмох загиблих.

Нападника затримали, однак спочатку повідомлялося, що його вбили. У мережі з'явилося відео моменту його поранення.

Як з'ясувалося, стрілянину почав 18-річний студент Тимур Бекмансуров. Перед подією він залишив у соцмережі пост, попросивши не вважати його дії терактом. "Я ненавиджу себе, але я хочу заподіяти біль усім, хто встане на моєму шляху", - написав хлопець.

За словами очевидців, під час стрілянини в університеті не спрацювала тривога.

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Автор: Катерина Комолова