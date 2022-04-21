Джо Байден зазначив, що гуманітарна програма прискорить процес прийому українців.

Американський уряд запускає нову програму"єдність на підтримку України". Ініціатива спрямована на допомогу українським біженцям емігрувати з Європи до США за прискореною процедурою.

Про це заявив президент США під час онлайн-виступу.

"Я сьогодні оголошую про програму "Єдність на підтримку України" для того, щоб українці, які рятуються, могли прибувати безпосередньо до США. Це нова гуманітарна програма, яка доповнить інші юридичні механізми надання допомоги біженцям", - зазначив американський лідер.

При цьому він вказав, що уряд прискорить процес прийому, щоб українці з Європи могли мігрувати в США.

"Особливо ті, хто має спонсори, або ті, хто має тут родичів. Процедура прийому українських біженців буде прискорена", - підкреслив Байден.

Крім того, українським біженцям дозволили перебувати в США до двох років за наявності особи, яка готова надати фінансову підтримку.

Як раніше повідомляв УНІАН, у США заявили про готовність прийняти до 100 тисяч українців, які рятуються від війни. При цьому кількість українців, які прибувають до США, відносно невелика у порівнянні з 3,8 мільйона жителів України, прийнятих країнами Європи після вторгнення РФ.

2 квітня з'явилася інформація про те, що на кордоні США і Мексики збільшується потік біженців з України після заяви адміністрації Білого Дому про готовність прийняти в країні до ста тисяч українців.

18 квітня глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українці в США зможуть отримати статус тимчасової підтримки, який дозволяє перебувати на території країни до 18 місяців і працювати.

Вас також можуть зацікавити новини: