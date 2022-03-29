За спеціальним тарифом можна забронювати житло в Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі, Італії, Німеччині, Австрії, Молдові, Нідерландах та Чехії.

Одна з найбільших у світі систем Інтернет-бронювання готелів Booking.com запропонувала спеціальні тарифи для українців, які були змушені виїхати закордон, рятуючись від війни в Україні.

Про це йдеться в поштовій розсилці Booking.com.

"Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти тим, хто змушений покинути Україну в зв'язку зі збройним конфліктом. Разом з нашими партнерами – об'єктами розміщення – ми підготували варіанти проживання, які можна забронювати безкоштовно або з істотною знижкою, в Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі, Італії, Німеччині, Австрії, Молдові, Нідерландах та Чехії", – йдеться в повідомленні Booking.com.

Водночас уточнюється, що знижка від 50% надається лише на бронювання в об'єктах розміщення, що беруть участь в кампанії. Такі об'єкти відзначені значком "Тариф для українських біженців" в результатах пошуку і на сторінці вибору номерів. Бронювання має бути зроблене не раніше ніж за 3 дні до заїзду і мати дату заїзду починаючи з 17 березня 2022 року. Знижка застосовується тільки до вартості номера (без урахування додаткових зборів і податків) і не підсумовується з будь-якими іншими знижками. Кількість номерів за тарифом обмежена. Безкоштовне та пільгове проживання призначається тільки для осіб, які вимушено залишили Україну. При реєстрації заїзду можуть попросити посвідчення особи.

Які ще безкоштовні або акційні пропозиції пропонують українським переселенцям у різних країнах Європи, читайте у великому матеріалі УНІАН.