Поки що невідомо, як організовують транспортну та імміграційну логістику.

США планують прийняти до 100 тисяч українців, які рятуються від війни. Не всі громадяни України пройдуть через програму біженців.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, не всі прийняті українці пройдуть через програму біженців, тому що частина приїде за запрошеннями від сім'ї або інших процедур. Правда, невідомо, як українці доберуться до США.

Очікується, що офіційно дану інформацію підтвердять найближчими днями. Річ у тім, що президент США Джо Байден перебуває з робочою поїздкою в Європі для координації реакції західних союзників на війну в Україні, яку розв'язала Москва.

Як повідомляв УНІАН, до країн-членів Європейського Союзу вже прибуло 3,3 мільйона українських біженців, що рятуються від війни президента Російської Федерації Володимира Путіна проти України. У самій Україні майже подвоїлася кількість внутрішньо переміщених осіб, і тому імовірно число біженців з України збільшиться.

Тільки до Італії вже прибули понад 70 тисяч українців, які рятуються від війни.

Водночас Європейський союз не вводитиме квоти для розподілу біженців з України, як це було у випадку з сирійцями.

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