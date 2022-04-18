Андрій Єрмак уточнив, що програмою зможуть скористатися українці, які перебували в країні станом на 11 квітня.

Українці у США зможуть отримати статус тимчасової підтримки, який дозволяє перебувати на території країни до 18 місяців та працювати. Офіційно рішення оприлюднять 19 квітня

Про це повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак.

"Радий повідомити, що анонсований на початку березня спеціальний статус (Temporary Protected Status) для громадян України, які фізично перебували в США, відсьогодні офіційно введений", - йдеться в повідомленні

Єрмак зазначив, що рішення оприлюднять 19 квітня. За його словами, тепер українці, які перебували в США на 11 квітня, зможуть скористатися програмою.

Довідка УНІАН. Статус тимчасового захисту в США дозволяє жити в США строком до 18 місяців, а також дає право на подачу документів на дозвіл на працевлаштування.

Як раніше повідомляв УНІАН, у США заявили про готовність прийняти до 100 тисяч українців, які рятуються від війни. При цьому кількість українців, які прибувають до США, відносно невелика у порівнянні з 3,8 мільйона жителів України, прийнятих країнами Європи після вторгнення РФ.

2 квітня з'явилася інформація про те, що на кордоні США і Мексики збільшується потік біженців з України після заяви адміністрації Білого Дому про готовність прийняти в країні до ста тисяч українців.

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