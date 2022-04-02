На даний момент в таборі на кордоні США і Мексики живуть близько 600 українців, ще близько 500 зупинилися в готелях.

На кордоні США і Мексики збільшується потік біженців з України.

Як повідомляє "Голос Америки", кількість громадян України, які перебувають у США, різко збільшилася через кілька днів після заяви адміністрації Білого Дому про готовність прийняти в країні до ста тисяч українців.

На даний момент в таборі на кордоні США і Мексики, поблизу міста Тіхуана, живуть близько 600 українців, ще близько 500 зупинилися в готелях Тіхуани, повідомив представник адміністрації міста Енріке Лусеро з посиланням на дані волонтерів. За його словами, близько 40% тих, хто прибуває, становлять діти. Дозвіл на в'їзд до Сполучених Штатів щодня отримують близько 100 українців.

У митно-прикордонній службі США заявили, що дані про кількість українців, які в'їхали в США в березні, будуть оприлюднені в найближчі тижні.

Відзначається, що кількість українців, які прибувають в США, відносно невелика в порівнянні з 3,8 мільйона жителів України, прийнятих країнами Європи після вторгнення РФ.

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