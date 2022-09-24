Блінкен повторив Ван І позицію США щодо війни Росії проти України і "підкреслив наслідки", якщо Китай допоможе РФ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з главою МЗС Китаю Ван І і попередив його про "наслідки" у разі допомоги РФ у війні проти України.

Як говориться в повідомлення на сайті Держдепу, Блінкен повторив Ван І позицію США щодо війни Росії проти України і "підкреслив наслідки", якщо Китай надасть допомогу РФ в її повномасштабному вторгненні.

Одночасно держсекретар зазначив, що США залишаються відкритими для співпраці з Китаєм там, де "перетинаються інтереси" країн.

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Крім РФ і України дипломати обговорили питання двосторонніх відносин між США і КНР, а також питання Тайваню. Блінкен сказав, що необхідно підтримувати відкриті лінії зв'язку і "відповідально управляти" відносинами між Вашингтоном і Пекіном.

Також він заявив про необхідність стабільності і миру в Тайванській протоці для збереження глобальної та регіональної безпеки.

Відносини Китаю і РФ

4 лютого 2022 року за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і російського президента Володимира Путіна дві країни оголосили про глибоке стратегічне партнерство з метою протидії глобальному впливу США.

Разом з тим, інвестиції Китаю в Росії в рамках програми "Один пояс, один шлях" вперше впали до нуля, що свідчить про небажання Пекіна потрапити під санкції через війну в Україні.

18 вересня на зустрічі ШОС Путін почув, що незважаючи на економічну вигоду, Китай не зацікавлений у продовженні російської війни в Україні.

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