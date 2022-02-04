Путін і Сі Цзіньпін розкритикували спроби "деяких держав" встановити глобальну гегемонію.

Китай і Росія оголосили про глибокий стратегічний союз на противагу "згубному впливу Сполучених Штатів". Президенти обох держав підписали спільну заяву про засудження "розширення НАТО" та агресивних намірів щодо Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Росія висловила підтримку позиції Китаю, згідно з якою Тайвань є "невід’ємною частиною КНР".

Пекін, своєю чергою, приєднався до заклику нерозширення НАТО і підтримав "гарантії безпеки" Москви щодо невступу України в Альянс.

"Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів "холодної війни", поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн… Китайська сторона з розумінням ставиться і підтримує висунуті Росією пропозиції з формування довгострокових юридично обов’язкових гарантій безпеки у Європі", – йдеться у тексті заяви, розміщеній на сайті представництва Путіна.

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Як пише Reuters, обидва президенти висловили занепокоєння "просуванням планів США з розвитку глобальної протиракетної оборони і розміщенням її елементів у різних країнах світу".

Не називаючи Вашингтон, Путін і Сі Цзіньпін розкритикували спроби "деяких держав" встановити глобальну гегемонію, роздувати конфронтацію і "нав’язувати свої стандарти демократії".

У заяві також ідеться про "тверду взаємну підтримку у питаннях захисту своїх корінних інтересів, державного суверенітету і територіальної цілісності"; сторони "виступають проти втручання зовнішніх сил у свої внутрішні справи".

У сфері технологій Росія і Китай заявили про готовність зміцнювати співробітництво у сфері штучного інтелекту й інформаційної безпеки. Країни вважають "неприйнятними" "будь-які спроби обмежити їх суверенне право регулювати національні сегменти інтернету і забезпечувати їхню безпеку".

Кремль заявив, що сторони також обговорили необхідність з розширення торгівлі у національних валютах через "непередбачуваність", пов’язану з доларом.

Що передувало

Наприкінці грудня Росія висунула Заходу ультиматум – "гарантії безпеки" – щодо нерозширення НАТО, зокрема закликала сторони юридично зобов’язатися не брати Україну в Альянс.

Вступ України до НАТО Путін називав "червоними лініями" РФ, бо це, на його думку, загрожує нацбезпеці Росії.

Після численних перемовин РФ і НАТО члени Альянсу, а також Вашингтон відмовилися іти на поступки Кремлю.

Криза у відносинах РФ із Заходом відбулася на тлі концентрації російських військ навколо України. Міжнародна спільнота переймається, що Путін може залучити регулярні війська РФ до повномасштабного наступу.

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