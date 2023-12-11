Очільник Дорогуська наголосив, що польські перевізники не виконували взяті на себе домовленості та не пропускали транспорт з небезпечним вантажем.

Очільник місцевого управління Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників на найбільшому пункті пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомляє портал Interia.

"Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни (регіону) втрачали роботу", – зазначив керівник місцевого управління Войцех Сава.

За його словами, перевізники не виконують домовленості та не пропускають транспорт з небезпечними вантажами як було домовлено.

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Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини – "велика небезпека для майна" і "блокування руху".

Перевізники не згодні з аргументами місцевої влади та мають намір подавати апеляцію. За інформацією Interia, акція протесту може мати й іншу форму, перевізники не виключають демонстрації у Варшаві.

Крім того, в ефірі інформаційного телемарафону заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач підтвердив, що очільник громади Дорогуська, який раніше видав дозвіл на проведення протесту, скасував це рішення і 11 грудня з другої половини дня пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" було розблоковано.

"Ми вже повідомили всіх перевізників, які стояли в електронній черзі для того, щоб вони змогли під’їхати до кордону і почати перетин кордону. Наші прикордонники і митні служби запускають транспортні засоби для митного прикордонного оформлення і все має іти в нормальній процедурі", - сказав Деркач.

Блокування кордону України - що відомо

З 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйк на прикордонних переходах з Україною, де висунули низку вимог, серед яких скасування так званого "транспортного безвізу" для України. Польські перевізники заблокували пункти пропуску: "Корчова – Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ-Ягодин" та "Медика - Шегіні". На кордоні утворилися черги з українських вантажівок, подекуди - до кількох десятків кілометрів в обидві сторони.

11 грудня стало відомо, що місячна блокада найбільшого вантажного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершилася. З 14:00 було відновлено стабільний рух вантажівок.

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