З 11 грудня 14:00 було відновлено стабільний рух вантажівок на ПП "Ягодин – Дорогуськ".

Місячна блокада найбільшого вантажного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. Відновлено стабільний рух вантажівок.

"Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польші" - повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в Facebook.

За його словами, за більше ніж місяць блокування найбільшого вантажного пункту пропуску команда міністерства та посольства щоденно займалась питанням розблокування – було проведено десятки зустрічей та перемовин на всіх можливих рівнях.

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"Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави", - додав віце-прем’єр-міністр.

Блокування кордону України - що відомо

На початку листопада 2023 року польські перевізники розпочали свій страйк на прикордонних переходах з Україною та висунули низку вимог, серед яких, зокрема, скасування так званого "транспортного безвізу" для України. Спершу польські перевізники заблокували три найбільші пункти пропуску: "Корчова – Краківець", "Гребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше доєдналися польські фермери, що влаштували акцію протесту на пункті пропуску "Медика - Шегіні". На кордоні утворилися черги з українських вантажівок, подекуди - до кількох десятків кілометрів в обидві сторони.

7 грудня віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін в інтерв’ю УНІАН повідомив, що українські експортери готуються вирішити проблему з блокадою кордону польськими перевізниками за допомогою переправлення фур через українсько-польський кордон поїздами. Така поїздка може вартувати перевізнику додаткові приблизно 1600 євро.

10 грудня стало відомо, що до Польщі залізницею доставили першу партію вантажівок, що через блокаду польських перевізників не могли перетнути кордон автошляхами.

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