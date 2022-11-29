Білий дім розглядає питання про те, чи слід оголосити ПВК "Вагнер" терористичною організацією, щоб перешкодити зростаючому впливу бойовиків Євгенія Пригожина в Африці та їхній участі у війні проти України.
Як зазначає Bloomberg з посиланням на джерела, остаточне рішення ще не ухвалено.
Оголошення "вагнерівців" терористичною організацією дозволило б США порушити кримінальне провадження проти ватажків групи та її членів, а також переслідувати її активи по всьому світу, пояснюють співрозмовники агентства.
У Держдепі і Кремлі коментувати це відмовилися.
Участь "вагнерівців" у війні проти України
"Кухар Путіна" Євгеній Пригожин і його ПВК "Вагнера" вже потрапили під санкції США, Великої Британії та Євросоюзу, хоча група продовжує набирати силу і вплив.
У вересні Пригожин вперше визнав, що заснував групу і що вона діяла в Сирії та інших арабських країнах, а також в Африці та Латинській Америці. Він назвав "вагнерівців" "одними зі стовпів батьківщини".
У вересні Пригожин почав публічно набирати до лав своєї ПВК ув'язнених у ролі гарматного м'яса на війну проти України, коли основні наступальні сили ЗС РФ вже вичерпалися.
На думку західних аналітиків, Євгеній Пригожин працює над репутацією серед "ультраправого" електорату в РФ, перебуваючи у відкритому протистоянні з військовим керівництвом РФ. Сам Путін вкрай залежний від "вагнерівців".