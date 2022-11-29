Серед іншого, це дозволить розпочати кримінальне переслідування всіх членів ПВК Пригожина.

Білий дім розглядає питання про те, чи слід оголосити ПВК "Вагнер" терористичною організацією, щоб перешкодити зростаючому впливу бойовиків Євгенія Пригожина в Африці та їхній участі у війні проти України.

Як зазначає Bloomberg з посиланням на джерела, остаточне рішення ще не ухвалено.

Оголошення "вагнерівців" терористичною організацією дозволило б США порушити кримінальне провадження проти ватажків групи та її членів, а також переслідувати її активи по всьому світу, пояснюють співрозмовники агентства.

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У Держдепі і Кремлі коментувати це відмовилися.

Участь "вагнерівців" у війні проти України

"Кухар Путіна" Євгеній Пригожин і його ПВК "Вагнера" вже потрапили під санкції США, Великої Британії та Євросоюзу, хоча група продовжує набирати силу і вплив.

У вересні Пригожин вперше визнав, що заснував групу і що вона діяла в Сирії та інших арабських країнах, а також в Африці та Латинській Америці. Він назвав "вагнерівців" "одними зі стовпів батьківщини".

У вересні Пригожин почав публічно набирати до лав своєї ПВК ув'язнених у ролі гарматного м'яса на війну проти України, коли основні наступальні сили ЗС РФ вже вичерпалися.

На думку західних аналітиків, Євгеній Пригожин працює над репутацією серед "ультраправого" електорату в РФ, перебуваючи у відкритому протистоянні з військовим керівництвом РФ. Сам Путін вкрай залежний від "вагнерівців".

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