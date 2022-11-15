Керівник "Вагнера" хоче продемонструвати Путіну, що він може "бути головним оператором в політиці країни".

Російський олігарх і власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин хоче створити свою політичну силу, яка буде мати на меті відродження Російської імперії, інформує "Медуза".

Люди з оточення Пригожина повідомили виданню, що політичний рух буде консервативним, в основі лежатимуть "державництво та патріотизм". По суті це буде рашистська ультра-патріотична політика.

За словами джерел "Медузи", Пригожин прагне розбити вщент елітних бізнесменів, які замішані у корупції, а також хоче проголосити курс на реваншизм, тобто буцімто повернути території, які колись належали Москві.

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Силовики вже з обережністю ставляться до Пригожина, адже "зачистки" можуть торкнутися і їх. Керівник "Вагнера" хоче продемонструвати Путіну, що він може "бути головним оператором в політиці країни".

Розкол у Кремлі: що треба знати про Євгена Пригожина

Євген Пригожин і голова Чечні Кадиров почали критикувати Міноборони РФ, зокрема очільника відомства Сергія Шойгу.

Генерал Суровікін, якого нещодавно поставили начальником війни проти України, є людиною Пригожина, вважають експерти.

Також була інформація, як Пригожин підриває режим Путіна.