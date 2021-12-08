Євросоюз ввів санкції проти ПВК "Вагнера" / фото sprotyv.info

Європейський союз затвердили санкції щодо членів приватної військової кампанії "Вагнер". Вони стосуються громадян Російської Федерації.

Про це повідомив кореспондент Рікард Йозвак в Twitter.

"Посли ЄС сьогодні (8 грудня, - ред.) вирішили дати зелене світло санкціям проти групи "Вагнера", - йдеться в повідомленні.

Він вказав, що в ЄС також додадуть:

  • трьох осіб, пов'язаних з групою до списку санкцій щодо прав людини;
  • одного - в список по Лівії;
  • трьох - до списку по Україні;
  • двох фізосіб і трьох юросіб – до списку по Сирії.

Читайте такожКремль анонсував нові переговори Путіна і БайденаНайманці ПВК "Вагнер" воюють по всьому світу на боці гібридних російських військ, зокрема в Сирії та на сході України. Українські розвідники їх вперше зафіксували на Донбасі ще у 2014 році. При цьому офіційний Кремль заперечує існування ПВК "Вагнер".

У "чорний список" європейських обмежень потрапив глава ПВК Дмитро Уткін, а за злочини на Донбасі заступник так званого регіонального Астраханського відділу Союзу добровольців Донбасу Денис Харитонов і позаштатний співробітник ГРУ РФ Сергій Щербаков. Їм обмежать в'їзд до ЄС, а їхні активи заморозять.

Санкції ще повинні узгодити на міністерському з'їзді в Брюсселі, і вони набудуть чинності після офіційної публікації.

Санкції ЄС проти Росії

31 липня 2014 року Євросоюз ввів проти Росії економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки.

У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов'язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував дію цих санкцій на півроку. У попередній раз санкції були продовжені в липні 2021 року до 31 січня 2022 року. Обмежувальні заходи стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

Також мова йде про обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС п'яти провідних російських фінансових інститутів з мажоритарною часткою державної власності в статутному капіталі та їх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених за межами ЄС. Крім того, санкції застосовані до трьох провідних російських енергетичних і трьох оборонних компаній.

Читайте такожНаступник Меркель про ризик вторгнення РФ в Україну: ніхто не має права перекроювати кордониЗастосовується експортна та імпортна заборона і на торгівлю зброєю, введена заборона на експорт товарів подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих споживачів товарів військового призначення в Росії, обмежений доступ РФ до окремих чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для розробки і пошуку родовищ нафти.

1 грудня Блінкен пригрозив РФ впливовими економічними заходами раніше не застосовувалися, у разі вторгнення в Україну. Держсекретар США закликав РФ відвести озброєння від кордонів України, припинити обстріли на Донбасі і виконати Мінські домовленості.

Вас також можуть зацікавити наступні новини

Автор: Анастасія Горбачова