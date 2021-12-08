Європейський союз затвердили санкції щодо членів приватної військової кампанії "Вагнер". Вони стосуються громадян Російської Федерації.
Про це повідомив кореспондент Рікард Йозвак в Twitter.
"Посли ЄС сьогодні (8 грудня, - ред.) вирішили дати зелене світло санкціям проти групи "Вагнера", - йдеться в повідомленні.
Він вказав, що в ЄС також додадуть:
- трьох осіб, пов'язаних з групою до списку санкцій щодо прав людини;
- одного - в список по Лівії;
- трьох - до списку по Україні;
- двох фізосіб і трьох юросіб – до списку по Сирії.
Читайте такожКремль анонсував нові переговори Путіна і БайденаНайманці ПВК "Вагнер" воюють по всьому світу на боці гібридних російських військ, зокрема в Сирії та на сході України. Українські розвідники їх вперше зафіксували на Донбасі ще у 2014 році. При цьому офіційний Кремль заперечує існування ПВК "Вагнер".
У "чорний список" європейських обмежень потрапив глава ПВК Дмитро Уткін, а за злочини на Донбасі заступник так званого регіонального Астраханського відділу Союзу добровольців Донбасу Денис Харитонов і позаштатний співробітник ГРУ РФ Сергій Щербаков. Їм обмежать в'їзд до ЄС, а їхні активи заморозять.
Санкції ще повинні узгодити на міністерському з'їзді в Брюсселі, і вони набудуть чинності після офіційної публікації.
Санкції ЄС проти Росії
31 липня 2014 року Євросоюз ввів проти Росії економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки.
У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов'язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував дію цих санкцій на півроку. У попередній раз санкції були продовжені в липні 2021 року до 31 січня 2022 року. Обмежувальні заходи стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.
Також мова йде про обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС п'яти провідних російських фінансових інститутів з мажоритарною часткою державної власності в статутному капіталі та їх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених за межами ЄС. Крім того, санкції застосовані до трьох провідних російських енергетичних і трьох оборонних компаній.
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1 грудня Блінкен пригрозив РФ впливовими економічними заходами раніше не застосовувалися, у разі вторгнення в Україну. Держсекретар США закликав РФ відвести озброєння від кордонів України, припинити обстріли на Донбасі і виконати Мінські домовленості.