Найманці ПВК "Вагнер" воюють по всьому світу на боці гібридних російських військ.

Європейський союз затвердили санкції щодо членів приватної військової кампанії "Вагнер". Вони стосуються громадян Російської Федерації.

Про це повідомив кореспондент Рікард Йозвак в Twitter.

"Посли ЄС сьогодні (8 грудня, - ред.) вирішили дати зелене світло санкціям проти групи "Вагнера", - йдеться в повідомленні.

Він вказав, що в ЄС також додадуть:

трьох осіб, пов'язаних з групою до списку санкцій щодо прав людини;

одного - в список по Лівії;

трьох - до списку по Україні;

двох фізосіб і трьох юросіб – до списку по Сирії.

Читайте такожКремль анонсував нові переговори Путіна і БайденаНайманці ПВК "Вагнер" воюють по всьому світу на боці гібридних російських військ, зокрема в Сирії та на сході України. Українські розвідники їх вперше зафіксували на Донбасі ще у 2014 році. При цьому офіційний Кремль заперечує існування ПВК "Вагнер".

У "чорний список" європейських обмежень потрапив глава ПВК Дмитро Уткін, а за злочини на Донбасі заступник так званого регіонального Астраханського відділу Союзу добровольців Донбасу Денис Харитонов і позаштатний співробітник ГРУ РФ Сергій Щербаков. Їм обмежать в'їзд до ЄС, а їхні активи заморозять.

Санкції ще повинні узгодити на міністерському з'їзді в Брюсселі, і вони набудуть чинності після офіційної публікації.

Санкції ЄС проти Росії

31 липня 2014 року Євросоюз ввів проти Росії економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки.

У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов'язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував дію цих санкцій на півроку. У попередній раз санкції були продовжені в липні 2021 року до 31 січня 2022 року. Обмежувальні заходи стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

Також мова йде про обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС п'яти провідних російських фінансових інститутів з мажоритарною часткою державної власності в статутному капіталі та їх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених за межами ЄС. Крім того, санкції застосовані до трьох провідних російських енергетичних і трьох оборонних компаній.

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1 грудня Блінкен пригрозив РФ впливовими економічними заходами раніше не застосовувалися, у разі вторгнення в Україну. Держсекретар США закликав РФ відвести озброєння від кордонів України, припинити обстріли на Донбасі і виконати Мінські домовленості.

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Автор: Анастасія Горбачова