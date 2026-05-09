У Болгарії 'прийшов до влади' новий проросійський прем'єр-міністр

У п'ятницю колишній президент Болгарії Румен Радев склав присягу як новий прем'єр-міністр країни, закріпивши переконливу перемогу на виборах, яка зруйнувала давно розколотий політичний лад у країні. Про це пише Politico.

Зазначається, що нова партія Радева "Прогресивна Болгарія" отримала першу з 1997 року абсолютну парламентську більшість на виборах 19 квітня, поклавши край багаторічній нестабільності коаліцій і повторним виборам у країні-члені ЄС. У четвер парламент країни затвердив його призначення на посаду прем'єр-міністра та затвердив склад його кабінету.

Колишній президент і командувач ВПС проводив передвиборчу кампанію, засновану на невдоволенні болгарським політичним істеблішментом, звинувачуючи традиційні партії в багаторічній корупції, нестабільності та закулісних угодах. Після п'яти років змін коаліцій та восьми виборів рух "Прогресивна Болгарія" Радева розгромив стару політичну гвардію країни.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Радева, написавши, що перед Європою стоїть "серйозне завдання, над яким потрібно працювати разом", включаючи "безпеку та оборону", "конкурентоспроможність" та "енергетичну незалежність".

Представляючи свій кабінет, Радев також виклав свої пріоритети на посаді глави уряду. Він заявив, що в першу чергу уряд зосередиться на боротьбі з різким зростанням цін, а також на судовій реформі, бюджетній дисципліні та прискоренні використання фондів відновлення ЄС до закінчення ключових термінів.

Важливо, що перемога Радева поклала край багаторічному політичному тупику в Болгарії, але також забезпечила його новому уряду, орієнтованому на Росію, найбільший парламентський мандат у країні за майже три десятиліття.

Курс Радева

Раніше The New York Times писало, що політика колишнього президента Радева все ще залишається загадкою, хоча він 9 років керував країною.

Зазначалося, що критики називають його проросійським політиком. Викликає побоювання, що він може стати "троянським конем" всередині НАТО та Європейського Союзу, або деструктивним гравцем у стилі Орбана. Прихильники Радева відкидають подібні повідомлення як залякування.

