У країні запускають завод, який перебував у простою 35 років.

Болгарський завод "Терем" у місті Костенц запускає виробництво снарядів 122 мм після 35 років простою. Продукцію постачатимуть виключно для ЗСУ.

Як пише The New York Times, старт виробництва боєприпасів на заводі став приємною новиною для жителів Костенець, адже це означає збільшення робочих місць

Завод припинив виробництво 122-міліметрових снарядів ще у 1988 році, коли Холодна війна підійшла до кінця. Незабаром конвеєри знову запрацюють - через 35 років після того, як останні 122-міліметрові снаряди пішли з "Терему".

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Крім того, снарядний завод у місті Сопот перейшов на 6-денний робочий тиждень, щоб задовольняти потреби України у БК. При цьому джерела фінансування виробництва снарядів непублічні. За даними видання, фінансувати виробництво може бути уряд Болгарії, або інвестиції країн Заходу.

Снаряди для української артилерії

Окрім партнерів, Україна сама налагоджує виробництво боєприпасів для ЗСУ. Йдеться про дуже дефіцитні калібри, серед них і 152 міліметри. Снаряди українського виробництва виготовляють за технологіями НАТО, потужності розташовані як в Україні, так і в країнах-партнерках.

Також потішила новина про те, що фахівці "Укроборонпрому" розробили "олівець" для розмінування.

Секретар РНБО заявляв, що Україна налагодила виробництво снарядів калібру 152 міліметри та 122 міліметри у промислових масштабах.

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