Президент країни категорично проти санкцій щодо російської атомної галузі.

Болгарія накладе вето на рішення про введення санкцій ЄС, якщо вони торкнуться російської атомної енергетики.

Про це президент Болгарії Румен Радев заявив перед початком позачергового засідання Ради Європи, повідомляє BTA.

"Ми не можемо прийняти санкції щодо атомної енергетики і, якщо буде потрібно, накладемо вето", – сказав Радев, відповідаючи на запитання про можливість включення ЄС ядерного палива до наступного пакету санкцій.

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Він заявив, що це безпосередньо зачіпає енергетику та економіку Болгарії. Крім цього, болгарський лідер виступив за активізацію дипломатичних зусиль для припинення війни, розв'язаної Росією.

"Я закликаю ЄС використовувати всю свою міць і інструменти, щоб ми могли вести дебати в напрямку припинення бойових дій і дипломатичних зусиль для мирного вирішення. ... Це кривава війна, і ми дедалі рідше чуємо голоси за мир. Ми чуємо тільки звуки знарядь, ми чуємо тільки заклики до перемоги, і ніхто не може зараз визначити, що таке перемога", – заявив Радев.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів членів Європейського Союзу запровадити санкції проти атомної галузі, ракетної та дронної індустрій Російської Федерації. Зараз ЄС готується прийняти 10-ий пакет санкцій проти РФ. Повідомлялося, що його можуть приурочити до першої річниці повномасштабної війни в Україні.

Війна в Україні - позиція Болгарії

Війна в Україні - предмет дебатів між президентом країни Руменом Радєвим і парламентом. Радев, який раніше назвав Крим "російським", виступає категорично проти поставок зброї в Україну, а парламентська більшість – прихильники допомоги Україні. У грудні минулого року Болгарський парламент погодив прямі поставки зброї Україні, через що Радев звинуватив депутатів у розпалюванні війни.

Крім того, журналісти з'ясували, що Болгарія негласно постачала Україні паливо та комплектуючі для радянських зразків зброї. Це тримали в таємниці, щоб поставки не зірвали проросійські політики в болгарському уряді.

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