Також сторони торкнулися питання страт, які проводяться в Ірані, і співпраці Тегерану з МАГАТЕ.

Віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном.

Боррель повідомив, що під час розмови закликав Тегеран припинити підтримку війни Росії проти України. Також він попросив владу Ірану не використовувати громадян ЄС у своїх політичних інтересах.

Також голова європейської дипломатії привітав співпрацю Ірану та МАГАТЕ, яка останнім часом набрала обертів і підкреслив, що "Іран повинен продовжувати це".

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Окрім цього сторони торкнулися питання страт, які проводяться в Ірані.

"Я рішуче засудив страту громадянина Швеції та Ірану Хабіба Чааба та попросив Іран не страчувати німецько-іранського громадянина Джамшида Шармада", - зазначив Боррель.

Новини Ірану

Як повідомляв УНІАН, російська розвідка допомогла Ірану вирахувати британського агента Алі-Рези Акбарі, який передавав на Захід секретні відомості про іранську ядерну програму. Це сталося ще в 2019 році, коли відносини із Заходом у РФ були відносно нормальними. У січні його стратили.

Також відомо, що Іран допомагає росіянам у їхній війні проти України. Офіційно Тегеран заперечує це. Однак дрони-камікадзе Shahed, які російська армія називає "Герань" і використовує для завдання ударів по цивільних об'єктах в Україні, свідчить, що військова підтримка російському терористичному режиму Іраном все ж надається.

На початку березня цього року стало відомо, що Іран пообіцяв співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо своєї ядерної програми. Раніше Іран вже давав аналогічні обіцянки, але вони виявлялись майже безрезультатними. За даними ЗМІ, Іран зміг збагатити уран до 84-90%, чого достатньо для виготовлення ядерної зброї.

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