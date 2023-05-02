Це сталося ще в 2019 році, коли відносини із Заходом у РФ були відносно нормальними.

Російська розвідка допомогла Ірану вирахувати британського агента, який передавав на Захід секретні відомості про іранську ядерну програму. У січні його стратили, пише The New York Times.

У січні цього року Іран повідомив про страту Алі-Рези Акбарі, який з 2000 по 2008 роки обіймав посаду заступника Міністра оборони Ірану і був радником кількох вищих чиновників країни. У 2019 році він був заарештований іранською владою і звинувачений у шпигунстві.

Іранська влада стверджує, що Акбарі був завербований британською розвідкою MI6 і з 2004 року передавав на Захід важливі відомості про іранську ядерну програму. За даними NYT, саме Акбарі розкрив Заходу справжнє призначення підземного комплексу Фордо в Ірані - головного центру виробництва збагаченого урану країни.

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У 2008 році Акбарі пішов у відставку і переїхав до Великобританії, де в 2012 році отримав громадянство. У 2019 році його запросили до Ірану, але по приїзду заарештували.

"У якийсь момент Іран виявив, що пан Акбарі був джерелом витоку Фордо. За словами двох іранців, пов'язаних з Корпусом вартових ісламської революції, ця інформація була підтверджена російською розвідкою. Неясно, як Росія, близький союзник Ірану, виявила цю інформацію", – пише видання.

NYT зазначає, що незадовго перед стратою Акбарі зумів передати на Захід аудіоповідомлення, в якому розповів про нескінченні тортури і допити, які змусили його у всьому зізнатися. Ці зізнання показували по іранському телебаченню.

Алі-Реза Акбарі став найбільш високопоставленим екс-чиновником, страченим в Ірані з 1982 року.

Ситуація в Ірані - останні новини

В кінці квітня США ввели нові санкції проти Ірану і Росії. Цього разу дві країни були покарані за те, що утримують в заручниках американських громадян. У випадку з Іраном мова йде про відразу трьох американців, які утримуються в сумнозвісній іранській в'язниці Евін, де до них застосовують тортури.

За оцінкою США, Іран вже достатньо близько підійшов до створення власної атомної бомби. Зараз для створення ядерної зброї йому знадобиться всього кілька місяців, якщо таке рішення буде прийнято.

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