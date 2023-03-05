У МАГАТЕ очікують, що Іран дотримається своїх слів.

Іран пообіцяв співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо своєї ядерної програми.

"Іран дав широкі запевнення наглядовому органу ООН з ядерних питань, що він, нарешті, допоможе розслідуванню щодо часток урану, що давно застопорилося, виявлених на незаявлених об'єктах, і навіть перевстановить демонтоване обладнання для моніторингу", —повідомляє Reuters.

Як вказується, МАГАТЕ та Іран опублікували спільну заяву щодо візиту керівника агентства Рафаеля Гроссі до Тегерану лише за два дні до щоквартального засідання Ради керуючих агентства, до складу якого входять 35 країн.

Відео дня

"У заяві було мало подробиць, але можливість помітного покращення відносин між двома сторонами, ймовірно, запобігатиме спробам Заходу ухвалити ще одну резолюцію, яка змушує Іран до співпраці", — заявили дипломати.

Раніше Іран вже давав аналогічні обіцянки, але вони виявлялись майже безрезультатними. Гроссі "сподівається на якнайшвидше і повне виконання Спільної заяви". За його словами, Іран має надати доступ до інформації, місць та людей. Гроссі сподівається на значне покращення ситуації після багатьох років блокування співпраці з боку Ірану.

"Іран висловив готовність надати додаткову інформацію та доступ для розв'язання невирішених питань у галузі гарантій", — йдеться у спільній заяві.

Ядерна програма Ірану - що відомо

ЗМІ писали, що Іран зміг збагатити уран до 84-90%. Цього достатньо для виготовлення ядерної зброї. Високопоставлені чиновники Ізраїлю і США підрахували, що вже до кінця року Іран буде володіти збагаченим ураном, якого вистачить на випуск 10 бомб. МАГАТЕ також підтвердило виявлення в Ірані збагаченого урану, близького за концентрацією до збройового.

За даними Пентагона, Іран може виробляти достатньо розщеплюваних матеріалів для однієї ядерної бомби приблизно за 12 днів.

2 березня видання Bloomberg повідомило, що можливість отримання Тегераном російських систем ППО С-400, підштовхне Ізраїль до прийняття рішення про удар по ядерних об'єктах в Ірані.

Вас також можуть зацікавити новини: