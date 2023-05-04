У ЄС стурбовані, що Росія може використати цей інцидент як виправдання для мобілізації більшої кількості людей для війни проти України.

Віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель закликає Росію не використовувати імовірну атаку дронів на Кремль як привід для загострення війни проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав сьогодні в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС.

"Президент Зеленський заявив дуже чітко, що Україна не є причетною до атак", - сказав Боорель.

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За його словами, українці захищають свою країну, але бойові дії ведуть на українській землі. "Вони не атакують російську землю. Це те, що сказав Зеленський. І це те, що я маю сказати", - зазначив Боррель.

Також у нього запитали про глобальні наслідки війни Росії проти України, і зокрема, чи розглядають в Євросоюзі план дій на випадок надзвичайних ситуацій, якщо ця війна ще більше загостриться.

"Ми закликаємо Росію не використовувати цю ймовірну атаку як виправдання для продовження загострення війни. Це те, що нас турбує. Нас турбує, що це можуть використати для виправдання призову на службу більшої кількості людей і солдат, а також для більшої кількості атак на Україну", - наголосив Боррель.

Високий представник ЄС додав, що найбільш важливо Євросоюзу продовжувати підтримувати Україну військово, політично і економічно.

"Найкраще розв'язання для війни і єдине рішення - це щоби Росія припинила атаки і вивела війська з України", - сказав Боррель.

Атака на Кремль загадковими БпЛА - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 3 травня відбулася нібито атака на Кремль невідомими безпілотниками. Росія провину за удар по Кремлю поклала на Україну й заявила, що таким чином було скоєно замах на Путіна. Хоча ніяких реальних доказів своїм твердженням росіяни, як завжди, не надали.

Тим часом, депутати російської Держдуми закликали у відповідь посилити удари по Україні, зокрема по центрах прийняття рішень. А екс-президент РФ Дмитро Медведєв закликав убити Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не атакує ані президента Росії Володимира Путіна, ані Москву. Причетність до атаки спростували також прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров і радник глави ОП Михайло Подоляк. Зокрема, Нікіфоров наголосив, що завданням української держави у війні є визволення окупованих територій, а не удари по Москві.

США відреагували на удар безпілотника по Кремлю, наголосивши, що Україна сама вирішує, як саме їй захищатись. А в Міністерстві оборони Великої Британії неофіційно заявили, що Україні не вигідна атака безпілотників на Кремль, і Росія сама інсценувала цей удар, маючи для цього набагато більше мотивів.

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