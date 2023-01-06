З цього пакету $ 225 млн призначені для модернізації ЗСУ.

Адміністрація президента США Джо Байдена офіційно оголосила про новий пакет військової допомоги Україні відразу на $3 млрд.

Як заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, в пакет увійдуть бронемашини Bradley, самохідні гаубиці, бронетехніка, ракети "земля-повітря", протитранспортні міни, боєприпаси та інше озброєння із запасів Пентагону, передає Голос Америки.

Зазначимо, що детальний список озброєння незабаром має опублікувати Пентагон.

Відео дня

$225 млн з цього пакету призначені для модернізації ЗСУ та розвитку військових можливостей на тривалий термін.

Як прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак, США в рамках чергового пакету допомоги також передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, бронемашини MRAP, зенітні ракети Sea Sparrow.

"Таке Різдво. $3 млрд військової допомоги для України. До пакету увійшли смаколики HIMARS; MRAP; зенітні ракети Sea Sparrow; також M2 Bradley", - зазначив він.

Допомога США Україні

Вчора видання Reuters повідомило, що в черговий пакет допомоги, про який планувалося оголосити 6 січня, Києву увійдуть бойові машини піхоти Bradley. Всього буде передано 50 машин. Також учора стало відомо, що Німеччина поставить Україні додаткову батарею комплексів Patriot. А сьогодні речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що ця поставка запланована на перший квартал цього року.

Про поставку Україні цього озброєння домовилися США і Німеччина.

4 січня представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що СШАи готують новий пакет допомоги Україні. Туди можуть увійти додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Крім того, днями президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу танків AMX-10RC Україні.

21 грудня 2022 року держсекретар Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1,85 млпд.

Вас також можуть зацікавити новини: