Голова Мін'юсту Домінік Рааб закликав партнерів консолідуватись для проведення розслідування.

Міністр юстиції Великобританії Домінік Рааб підтримав міжнародний кримінальний суд Гааги у рішенні видати ордер щодо лідера РФ Володимира Путіна.

Чиновник пообіцяв, що Лондон допоможе МКС у судово-медичній експертизі та розслідуванні звинувачень, висунутих проти російського диктатора, повідомляє BBC.

"Це буде, як я підозрюю, довгий процес, але те ж саме говорили про Югославію, про Руанду, і багато людей, відповідальні за кровопролиття, в підсумку опинилися в суді", – сказав Домінік Рааб.

Також британський міністр зазначив, що незабаром Путіну буде "важко", адже ордер на арешт з боку Гаазького суду автоматично блокує йому шлях до тих країн, які є членами МКС.

Зі свого боку Рааб закликав партнерів підтримати процес проти Путіна, адже важливо, щоб всі заходи з розслідування цієї справи проводилися при повному технічному забезпеченні. А саме, криміналістична експертиза, опитування свідків та інші аспекти розслідування.

"Це те, що ми будемо робити тут в Лондоні спільно з нашими голландськими колегами і нашими партнерами по всьому світу", - резюмував він.

Видача ордера на арешт Путіна - основні реакції

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд Гааги видав міжнародний ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв'язку з його роллю в депортації дітей з території України.

Також своє "покарання" отримала уповноважена з прав дитини у РФ Марія Львова-Бєлова. Тепер цій "політкоманді" фактично замовлено в'їзд на територію 123 країн-членів МКС, адже там правоохоронці мають право їх взяти під арешт.

Це рішення вже назвав "історичним" лідер України Володимир Зеленський. Він зазначив, що масова депортація українських дітей не могла здійснюватися без участі самого Путіна.

Зі свого боку Росія пустилася в "істерику" через рішення МКС. Там заявили, що воно має мало спільного з дипломатією, а російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) взагалі відзначився апокаліптичним прогнозом для Путіна.

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