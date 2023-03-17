Він заявив, що Захід збирається покінчити з російським лідером за прикладом історії Каддафі та Мілошевича.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) підтримав істерику російських чиновників та пропагандистів з приводу видачі ордера на арешт лідеру РФ Володимиру Путіну з боку Міжнародного кримінального суду Гааги.

У своєму Telegram Гіркін відзначився апокаліптичним прогнозом для влади РФ, заявивши, що Захід вирішив створити юридичні підстави переможних результатів війни в Україні, виписавши ордер Путіну.

"Путіна передбачувано "визначили в чергові Мілошевичі "(Каддафі, Саддамами і т.д.) і готуються розправитися з ним також, як з усіма попередніми", - заявив він.

Також Гіркін стверджує, що якби на Заході були б найменші сумніви з приводу перемоги України - там би від таких рішень утрималися.

"Не будь недавні "дорогі та шановні партнери" ("заносівці") настільки впевнені - вони утрималися б від таких нахабних дій", - констатував терорист.

Путін став четвертим світовим лідером з ордером від Гааги

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний суд Гааги заявив про причетність лідера РФ Володимира Путіна до депортації українських дітей і виписав міжнародний ордер на його арешт, а також арешт уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Раніше за історію свого існування МКС виписував аналогічні ордери щодо трьох світових лідерів - їхні історії завершилися сумно. Йдеться про президента Судану Омара аль-Башира, лідера Лівії Муаммара Каддафі, а також президента Кот-д'Івуару Лорана Гбагбо. Всі вони були причетні до геноцидів і злочинів проти людства.

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