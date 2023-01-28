Йдеться вже про можливість надання літаків для патрулювання повітряного простору України.

Влада Великої Британії могла б схвалити передачу Україні винищувачів після виходу російських військ з окупованих територій.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела. Видання не уточнює, з яких саме позиції росіяни мають вийти.

Одне високопоставлене джерело Королівських ВПС зазначило, що зараз це питання не у пріоритеті. Співрозмовники видання розповіли, що передача літаків може статися, "коли Росія буде вигнана з України, а українцям потрібно буде провести місію повітряного контролю, щоб захистити свій повітряний простір".

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Водночас інше високопоставлене джерело в обороні занепокоєно тим, що Військово-Повітряні сили та Військово-Морський флот (ВМС та ВМФ) не роблять істотного внеску в підтримку ЗСУ. Зазначається, що "українцям потрібна участь усіх видів Збройних сил"

Однак співрозмовники у ВМС та ВМФ пояснили, що їхнє озброєння складніше у використанні та потребує більше часу на підготовку. Крім того, ВМФ Великобританії з літа 2022 навчає українців керувати двома мінними тральщиками класу Sandown.

Винищувачі для України

Як пише Politico, Україна слідом за поставками бойових танків вимагає поставки і західних винищувачів, і може їх отримати, розраховуючи в цьому питанні на підтримку країн Балтії.

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат повідомив, що вже відомо, який тип літаків отримає Україна, і які терміни підготовки особового складу.

Пізніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена "ретельно обговорить" з союзниками можливість постачання Україні винищувачів F-16.

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