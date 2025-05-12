На зустрічі будуть присутні представники Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі в понеділок проведе переговори зі своїми європейськими колегами, щоб обговорити підтримку України і розширення регіонального оборонного співробітництва. Як пише Reuters, за даними британського МЗС, ця зустріч відбудеться напередодні саміту прем'єр-міністра Кіра Стармера з лідерами Європейського Союзу.

Як повідомляється, Леммі проведе переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС.

"Ми зіткнулися з моментом, який буває раз на покоління, для колективної безпеки нашого континенту. Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не тільки майбутнього України - він екзистенційний для всієї Європи", - сказав Леммі.

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Під час зустрічі Леммі планує оголосити про подальші санкції, спрямовані проти суб'єктів, які підтримують вторгнення Росії в Україну. Також він має намір використати зустріч у понеділок для того, щоб закликати до зміцнення європейської безпеки.

Переговори про війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, 10 травня лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі прибули до Києва. Після зустрічі Коаліції охочих європейські лідери разом із президентом Володимиром Зеленським провели телефонну розмову з президентом США Трампом щодо мирних зусиль.

Зеленський заявив, що Україна з європейськими країнами та США домовилася розпочати повне та безумовне припинення вогню з понеділка, 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

Вони також пригрозили президенту Володимиру Путіну новими "масштабними" санкціями, якщо він не погодиться на цю пропозицію.

У відповідь на це Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Стамбулі, президент України Володимир Зеленський уже відповів згодою.

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