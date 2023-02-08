Зазначається, що вона "послідовно пропагує російський напад на Україну".

Під санкції Великої Британії потрапила Світлана Кривоногих - колишня коханка російського диктатора Володимира Путіна, яку незалежні росЗМІ називають матір'ю його доньки.

Як зазначається у повідомленні британського уряду, Кривоногих потрапила у санкційний список як акціонерка банку "Росія" та російської "Національної Медіа Групи". Вона "послідовно пропагує російський напад на Україну".

Розслідувачі російського сайту "Проект" з'ясували, що Путін є батьком доньки Кривоногих Єлизавети. Дівчинка народилася у 2003 році. У Кремлі цю інформацію спростовують.

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Крім того, під британські санкції потрапила низка російських компаній, які підтримують окупаційну армію Путіна. Під персональні санкції потрапили уповноважений при президентові РФ з прав підприємців Борис Тітов, а також його син Павло Тітов, колишній заступник голови правління найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії Ніколай Єгоров, власник прокремлівського видання Regnum Сергій Руднов, власник російської компанії з технічного обслуговування та ремонту літаків "Аеростарт" Віктор Мячин, колишній помічник російського президента Євгеній Школов, а також голова правління "Р-Фарм" Олексій Репік.

Нагадаємо, що сьогодні влада Великобританії анонсувала введення нового пакету санкцій щодо "російських військових та кремлівської еліти". До "чорного списку" потрапили сім юридичних та вісім фізичних осіб. Цей пакет оголосили в день візиту у Велику Британію президента України Володимира Зеленського.

Зеленський у Великій Британії

У середу, 8 лютого, президент Володимир Зеленський прибув до британського аеропорту Станстед на літаку Королівських Військово-Повітряних сил. Його зустрів прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. В рамках візиту він зустрівся з Міністром оборони Беном Уоллесом, королем Чарльзом III та з іншими впливовими особами.

У свою чергу глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що для України та її сил оборони сьогодні - дуже корисний день.

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