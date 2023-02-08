Голова МЗС показав літак, яким доставлять танки Challenger до України.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба пов'язує візит Володимира Зеленського до Великобританії з наміром президента України посилити військовий потенціал держави.

"Мав за честь скористатися послугами авіакомпанії Royal Air Force. Незабаром цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger та вкрай інші шкідливі для російського окупанта речі. А для України та її сил оборони сьогодні буде дуже корисний день. Дуже", - написав Кулеба у Facebook.

Візит Зеленського у Британію

Як раніше повідомляв УНІАН, український президент зустрінеться з міністром оборони Беном Воллесом, королем Чарльзом III та з іншими впливовими особами.

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Зеленський приземлився у британському аеропорту Станстед. Він прибув на літаку Королівських Військово-повітряних сил. Його зустрів прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Голова британського уряду оголосить про розширену програму підготовки українських пілотів винищувачів і морських піхотинців, а також про постачання Києву далекобійної зброї.

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