Міністр наголосив, що Британія вже почала отримувати деякі поставки для поповнення власних запасів.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна збільшує виробництво зброї. Так Британія зможе поповнити власні запаси та продовжувати надавати необхідну допомогу Україні.

"Британія розпочала "розігрівати" свої виробничі лінії для заміни озброєння, надісланого до України, та збільшує виробництво артилерійських снарядів, аби допомогти Києву відтіснити російські сили", – йдеться у матеріалі видання Reuters.

Відповідаючи на питання про те, чи має Велика Британія комерційний потенціал, щоб продовжувати постачати Україні зброю, таку як артилерійські снаряди, Уоллес сказав: "Ми уклали контракти... Ми вже зараз почали отримувати деякі поставки для поповнення наших запасів, а також дещо з поставок – для відправки в Україну".

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За його словами, раніше країни мали б "здувати пил" зі своїх запасів, аби подивитися, чим вони можуть поділитися з іншими країнами, проте зараз гра вже інша з "набагато агресивнішою та небезпечнішою Росією на краю Європи".

Війна в Україні: допомога від Британії

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунак під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки наголосив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю. Він зазначив, що для перемоги у війні Україна потребує більше артилерії, бронетехніки і систем протиповітряної оборони.

Велика Британія також виступила ініціатором створення багатомільйонного фонду на підтримку України. Перший пакет передбачає фінансування на артилерійські снаряди, морську розвідку, спостереження і збір розвідувальних даних тощо.

Крім того, у січні 2023 року стало відомо, що Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії передасть Україні 600 ракет Brimstone.

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