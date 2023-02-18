Окремо прем'єр Великої Британії виступив за розроблення гарантій безпеки для України.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунак під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки наголосив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю.

"Кожен день, що минає, російські сили завдають ще більше болі й страждань. Єдиний спосіб, аби змінити це для України, - це перемогти. Тому нам потрібна воєнна стратегія, аби Україна здобула вирішальну перевагу на полі бою для перемоги у війні, і політична стратегія, аби виграти мир", - наголосив він.

При цьому, як сказав Сунак, для перемоги у війні Україна потребує більше артилерії, бронетехніки і систем протиповітряної оборони.

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"Тож, зараз настав момент подвоїти нашу воєнну підтримку", - наголосив Сунак.

Як сказав британський прем'єр, коли президент РФ Володимир Путін розпочав війну, він пішов на ризик, що рішучість країн Заходу послабиться.

"Навіть зараз він робить ставку, що ми втратимо самовладання. Але ми довели, що він неправий, тоді, і ми доведемо, що він неправий, зараз. Разом ми доставимо так багато озброєння у наступні декілька місяців, як за весь 2022-й рік", - наголосив Сунак.

Також він додав, що разом треба захистити українські міста "щитом" від російських бомб та іранських дронів.

"І саме тому Сполучене Королівство стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю. І саме тому ми працюємо з нашими союзниками, аби надати Україні найбільш передові системи протиповітряної оборони і побудувати повітряні сили, які потрібні їм для захисту їхньої держави", - наголосив Сунак.

Також він сказав, що Британія готова допомогти будь-якій країні надати Україні літаки, які остання може застосовувати вже зараз.

"Ми повинні також навчати українських пілотів застосовувати найбільш сучасні реактивні літаки. Це те, що Британія робить, аби Україна мала можливості захищати свою безпеку на довгострокову перспективу", - наголосив Сунак.

Гарантії безпеки для України - що заявив Сунак у Мюнхені

Окремо Ріші Сунак виступив за розроблення гарантій безпеки для України: "Договори та угоди у період після завершення "холодної війни" підвели Україну. Тому, нам потрібні нові рамки для її довготермінової безпеки".

Він наголосив, що Росія скоювала порушення за порушенням проти країни, які не були частиною колективної безпеки НАТО: "Відповідь міжнародної спільноти не була достатньо сильною".

"Як сказав Єнс Столтнберг, Україна стане членом НАТО. Але до того часу, поки це станеться, ми повинні зробити більше, аби підсилити довготермінову безпеку України", - наголосив Сунак.

У цьому зв'язку, він сказав, що треба надати Україні "передові воєнні спроможності", які відповідають стандартам НАТО і які потрібні для майбутнього України.

"І ми повинні продемонструвати, що залишатимемося на її боці, і що готові і здатні допомогти українцям захищати їхню країну знову і знову. Україна потребує і заслуговує на гарантії такої підтримки", - наголосив Сунак.

Як відзначив прем'єр Британії, перед самітом НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у червні, будуть зібрані союзники і друзі для початку розроблення цих довготермінових гарантій.

"І наша мета повинна бути такою, щоб виробити новий статут у Вільнюсі, аби допомогти захистити Україну від майбутньої російської агресії", - наголосив Сунак.

Далекобійна зброя для України - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Сунак на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що стосовно питання надання Україні далекобійних ракет великого радіуса дії обговорення ще тривають.

9 лютого Зеленський під час візиту до Брюсселя повідомив, що вдалося наблизитись "саме до рішення щодо далекобійної зброї".

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