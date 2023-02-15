Україна отримає з першого пакету багатомільйонного фінансування в рамках Міжнародного фонду бойові можливості на мільйони фунтів.

Великобританія виступила ініціатором створення багатомільйонного фонду в підтримку України.

Як повідомляється на сайті уряду Британії, про це сьогодні було оголошено на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі.

Зокрема, Україна отримає з першого пакету багатомільйонного фінансування в рамках Міжнародного фонду бойові можливості на мільйони фунтів, у тому числі на запчастини для танків, безпілотні авіаційні системи, засоби радіоелектронної боротьби.

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Цей пакет був узгоджений Британією, Нідерландами, Норвегією, Швецією та Данією. Ці країни-партнери, а також Ісландія та Литва, зробили колективний внесок у фонд на суму понад 520 мільйонів фунтів.

Перший пакет передбачає фінансування на артилерійські снаряди, морську розвідку, спостереження і збір розвідувальних даних, надання запасних частин для обладнання, в тому числі до тих танків, які вже є в Україні на озброєнні. Розмір цієї допомоги оцінюється більш ніж в 200 мільйонів фунтів.

Відзначається, що перший пакет підтримки залучив заявки від британських і міжнародних промислових постачальників для задоволення потреб України в отриманні летальних і нелетальних можливостей. Зокрема, понад 40 країн направили понад 1,5 тисячі пропозицій за 11 напрямками.

В уряді Британії підкреслили, що угода про фінансування демонструє прихильність країни підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Зокрема, Британія і союзники продовжують навчати українських військових і забезпечувати технікою.

Також висловлюється переконання, що ця допомога має зміцнити позиції України за столом переговорів, захистити її суверенітет на довгострокову перспективу.

"Цей пакет забезпечить значне посилення потенціалу Збройних сил України та підтримає їхню здатність обороняти власну країну. Очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України демонструє налаштованість Сполученого Королівства і наших союзників забезпечити отримання Україною життєво важливої військової допомоги, необхідної для захисту від незаконного російського вторгнення", - заявив міністр оборони Бен Уоллес.

Також сьогодні в Брюсселі 18 європейських країн, в тому числі Великобританія, домовилися підписати спільний лист намірів з метою поліпшення спостереження з космосу шляхом співпраці і спільного використання національних можливостей.

Угода, яка покладе початок постійному спостереженню союзників в рамках космічної ініціативи, була підписана Британією, Бельгією, Болгарією, Канадою, Францією, Німеччиною, Грецією, Угорщиною, Італією, Люксембургом, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Іспанією, Туреччиною і Швецією.

Війна в Україні та допомога від ЄС

6 листопада 2022 року Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Європейському Союзі мають намір запропонувати Україні допомогу в розмірі до 18 млрд євро.

24 листопада Європейський парламент погодив виділення Україні 18 мільярдів євро для того, щоб пережити війну і відновитися після неї.

Однак 6 грудня стало відомо, що Угорщина блокує виділення Європейським Союзом пакету макрофінансової допомоги для України.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан переконує, що його країна не вдається до шантажу в питанні виділення допомоги ЄС для України.

10 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу досягла згоди щодо пакету фінансової допомоги для України на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро.

12 грудня 2022 року в Європейському Союзі погодили збільшення фінансової верхньої межі Європейського фонду миру, через який надається допомога з безпеки для України.

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